Верховний суд Нідерландів визнав свою країну частково винною в масовому вбивстві

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення попередньої інстанції щодо часткової вини держави в загибелі 350 боснійських мусульман під час масової різанини в Сребрениці в 1995 році.

Про це повідомляє BBC.

«Верховний суд Нідерландів ухвалив, що на країні частково лежить вина за смерть 350 боснійських мусульман під час масових розстрілів, влаштованих боснійськими сербами в Сребрениці в липні 1995 року – в ході війни у Боснії і Герцеговині», - йдеться в повідомленні.

Суд установив, що голландські миротворці «діяли незаконно при виселенні 350 боснійських мусульман» зі своєї бази і «відібрали в цих чоловіків шанс уникнути потрапляння в руки боснійських сербів».

Цим самим було підтверджено відповідне рішення суду попередньої інстанції.

Як відомо, у 2017 році Апеляційний суд у Гаазі підтримав вердикт цивільного суду, який у 2014 році визнав часткову відповідальність Нідерландів за те, що в липні 1995 року солдати цієї країни зі складу миротворчих сил ООН виселили зі своєї бази 350 чоловіків-мусульман, котрі там переховувалися. Вони опинилися серед восьми тисяч мусульман, убитих згодом підрозділами армії боснійських сербів.

У 2007 році Міжнародний трибунал у Гаазі у справі колишньої Югославії визначив масові страти в Сребрениці як геноцид. Ця різанина вважається найбільшим воєнним злочином в Європі з часів Другої світової.