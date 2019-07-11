Могерині і Ган вшанували пам'ять загиблих під час геноциду в Сребрениці

«Сьогодні ми згадуємо геноцид у Сребрениці. Це трапилося 24 роки тому, але ця трагедія продовжує залишатися з нами. Наші серця і думки з жертвами та всіма людьми, життя яких було вражене цими трагічними подіями. Наш спільний обов’язок – завжди пам’ятати Сребреницю, один з найтемніших моментів людства в сучасній європейській історії», - йдеться у заяві.

Документ наголошує на необхідності пам’ятати про ті події, щоб підтримати мир та стабільне майбутнє для людей, що живуть у Боснії і Герцеговині та навколо неї.

«Нам необхідно припинити безкарність та подолати наслідки минулого. Не може бути місця для запальної риторики, для заперечення, перегляду або героїзації військових злочинців. Спроби переписати історію у Боснії і Герцеговині або будь-де є неприйнятними. Оскільки БіГ висловила бажання стати членом Європейського Союзу, пріоритетом для всіх політичних лідерів має стати активна робота ці із сприяння діалогу та поваги», - йдеться у заяві.

Європейські діячі наголосили, що ЄС продовжуватиме надавати підтримку Боснії і Герцеговини у становленні суспільства, де пануватимуть плюралізм, правосуддя та людська гідність.

Як відомо, геноцид у Сребрениці – один із наймасштабніших воєнних злочинів, який трапився у липні 1995 року під час Боснійської війни. Тоді відбулося сплановане вбивство силами боснійських сербів під командуванням генерала Ратка Младича майже 8 тисяч боснійських мусульман – чоловіків у віці від 12 до 77 років.