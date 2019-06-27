Могеріні заявила, що ЄС має спільні цінності з Радою Європи

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні привітала нового генсекретаря Ради Європи Марію Пейчинович-Бурич з призначенням та наголосила, що ЄС має спільні з Радою Європи цінності у сферах прав людини, демократії та верховенства права.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Служби зовнішніх справ ЄС.

«ЄС і Рада Європи побудовані на однакових цінностях прав людини, демократії та верховенства права. ЄС буде продовжувати підтримувати Раду Європи, Європейський суд з прав людини, систему конвенцій Ради Європи, як принципові інструменти для захисту прав людини в Європі. ЄС зацікавлений співпрацювати з Радою Європи та використовувати її досвід, що знаходить відображення у важливій дорадчій ролі Венеціанської комісії», - наголосила Могеріні.

Вона привітала Марію Пейчинович-Бурич з обранням на посаду генерального секретаря Ради Європи та подякувала її попереднику Турбйорну Ягланду за «невпинні зусилля» на цій посаді.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня генеральним секретарем Ради Європи була обрана чинний віцепрем'єр-міністр - міністр закордонних та європейських справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич - її кандидатуру підтримали 159 делегатів ПАРЄ.