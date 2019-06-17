Могеріні заявляє, що ескалація в Перській затоці сягнула ліміту

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні вважає, що ситуація у регіоні Перської затоки після інцидентів із підривом танкерів є вкрай небезпечною.

Вона закликала докласти всіх зусиль, щоб уникнути військової ескалації, яка є однаково небезпечною для країн регіону, для Європи та для решти світу.

Про це Могеріні заявила в понеділок під час прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Окрім оцінки та обміну даними розвідки, я почула від міністрів дуже велике занепокоєння ризиком помилки або ненавмисної ескалації, що може статися в регіоні, який і без того підійшов до лімітів «стрес-тесту». Спільний підхід усіх країн-членів у тому, що ми маємо зосередити всі наші дії, всю дипломатичну роботу, щоб спробувати уникнути ескалації, допомогти деескалації ситуації. Чого б ми не хотіли бачити – це військової ескалації в регіоні», - зауважила Високий представник ЄС.

Вона наголосила, що такий розвиток, за визначенням, не принесе жодного позитиву, він є надзвичайно небезпечним як для країн Перської затоки, так і для Європи та решти країн світу.

«Тож, понад оцінки щодо відповідальності, ми закликаємо до максимальної стриманості та деескалації, яка відповідає інтересам усіх», - додала Могеріні.

Як уже повідомлялося, 14 червня в Оманській затоці сталися вибухи на двох танкерах. Саудівська Аравія, а також США і Великобританія, звинуватили Іран у здійсненні навмисного нападу на комерційні судна. Іран же відкидає такі звинувачення та називає їх бездоказовими.