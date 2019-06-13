Прем'єр Японії не має наміру виступати посередником між Іраном і США

Японія прагне сприяти зменшенню напруженості у Близькосхідному регіоні, проте поїздка прем'єр-міністра Сіндзо Абе до Тегерана не спрямованана на посередництво між Іраном та США.

Про це заявив головний секретар кабінету японського прем'єр-міністра Йошіхіде Сугі, повідомляє АР.

«Поїздка прем'єр-міністра Сіндзо Абе до Ірану спрямована на те, щоб допомогти зменшити ескалацію напруженості на Близькому Сході, а не на посередництво між Тегераном і Вашингтоном», - зазначив чиновник.

Сьогодні, у ході другого дня перебування у Тегерані, Абе має зустрітися з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї.

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Як зазначає видання, у середу, після переговорів з президентом Ірану Хасаном Рухані, Абе попередив про можливий «випадковий конфлікт», який може виникнути у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах між США та Іраном.

Нагадаємо, 12 червня вперше за 40 років глава уряду Японії прибув до Ірану з офіційним візитом.

Фото: ft.com