Прем'єр Японії не має наміру виступати посередником між Іраном і США
Про це заявив головний секретар кабінету японського прем'єр-міністра Йошіхіде Сугі, повідомляє АР.
«Поїздка прем'єр-міністра Сіндзо Абе до Ірану спрямована на те, щоб допомогти зменшити ескалацію напруженості на Близькому Сході, а не на посередництво між Тегераном і Вашингтоном», - зазначив чиновник.
Сьогодні, у ході другого дня перебування у Тегерані, Абе має зустрітися з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї.
Як зазначає видання, у середу, після переговорів з президентом Ірану Хасаном Рухані, Абе попередив про можливий «випадковий конфлікт», який може виникнути у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах між США та Іраном.
Нагадаємо, 12 червня вперше за 40 років глава уряду Японії прибув до Ірану з офіційним візитом.
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