Штати ввели санкції проти спонсорів іранських бойовиків

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох фізичних осіб та однієї компанії, пов'язаних із фінансуванням озброєних формувань, що діють в Іраку під проводом іранського Корпусу стражів ісламської революції.

Про це офіційно поінформували в середу у Мінфіні США, повідомляє Укрінформ.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запровадив сьогодні санкції проти фінансового каналу Корпусу стражів ісламської революції (КСІР), компанії South Wealth Resources Company, яка перераховувала сотні мільйонів доларів на озброєння іракських бойовиків, що діють за підтримки КСІР", - зауважили в Мінфіні.

До списку обмежень потрапили також дві фізичних особи з Іраку, пов'язані із цією незаконною схемою, яка також була спрямована на обхід санкцій, введених проти іранських високопоставлених чиновників і командирів.

Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин, уряд "вживає заходів для блокування іранських мереж контрабанди зброї, які використовувалися як для озброєння регіональних осередків КСІР в Іраку, так і для збагачення представників режиму".

При цьому Мінфін США закликав фінансовий сектор Іраку й міжнародну фінансову систему посилити протидію тривалій тактиці обману, яку використовує Іран, щоб уникнути покарання від санкцій США.