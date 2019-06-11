США ввели санкції проти олігарха - прибічника Асада

Уряд США запровадив санкції проти сирійського олігарха Самера Фоза, а також його бізнес-імперії, яка є одним із джерел збагачення режиму Башара Асада.

Про це повідомили в міністерстві фінансів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив санкції проти 16 осіб та організацій, пов'язаних із міжнародною мережею, яка приносить доходи режиму Асада", - зазначили у відомстві.

Серед осіб, що потрапили під обмеження - Самер Фоз та його родичі, що становлять цілу бізнес-імперію.

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"Цей сирійський олігарх особисто підтримує кривавий режим Асада й будує розкішні особняки на землях, загарбаних у людей, що рятуються від його жорстокості", - заявив заступник міністра з питань тероризму й фінансової розвідки Сігал Манделкер.

Як підкреслили в міністерстві, нові санкції спрямовані на позбавлення Асада фінансової підтримки.

Фото: arabisklondon.com