Лондон дає 100 тисяч фунтів для створення спецсуду в Гаазі у справі MH17

Уряд Британії виділяє 100 тисяч фунтів стерлінгів на створення спеціального кримінального суду в Гаазі для притягнення до відповідальності винних у авіакатастрофі рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Про це йдеться у заяві глави британського МЗС Джеремі Ганта, яка опублікована на сайті уряду країни.

“Я підтримую зусилля Міжнародної слідчої групи та голландських органів для забезпечення правосуддя для тих, хто загинув. Саме тому ми виділяємо фінансову допомогу в розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів для створення спеціального кримінального суду в Гаазі, аби допомогти родичам і друзям загиблих отримати відповіді та притягти зловмисників до відповідальності за цей жахливий злочин”, - сказав він.

Гант також наголосив, що Велика Британія продовжує підтримувати заклики Австралії й Нідерландів щодо взяття Росією відповідальності на рівні держави за збиття літака MH17.

За його словами, настав час, щоб Москва нарешті почала повністю співпрацювати зі слідчою групою згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 2166.

Як повідомлялося, рівно п’ять років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).