У Берліні назвали кандидатуру майбутнього міністра оборони

Наступним міністром оборони ФРН ймовірно стане голова Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на заступника голови ХДС Томаса Штробля.

«Аннегрет Крамп-Карренбауер абсолютно несподівано стане новим міністром оборони. Вона займе місце Урсули фон дер Ляйєн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок фон дер Ляйєн було обрано головою Єврокомісії. У середу вона повинна скласти свої повноваження керівника бундесверу.

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Після її обрання канцлер Ангела Меркель пообіцяла, що посада не буде довго вакантної й нового міністра призначать швидко.

Звучали різні припущення з приводу майбутнього глави військового відомства, зокрема, називався міністр охорони здоров'я Йенс Шпан, однак Крамп-Карренбауер в них точно не було. В даний час політик навіть не входить до складу уряду, і постійно повторювала, що не планує бути в ньому.

Нагадаємо: Меркель склала з себе повноваження голови партії в грудні минулого року, висунувши замість себе 56-річну Крамп-Карренбауер, яку також розглядають як її наступниці на посаді канцлера (у разі отримання ХДС більшості на наступних парламентських виборах).

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Крамп-Карренбауэр повинна дати відповідь завтра. Навряд чи у неї вистачить духу відповісти відмовою Ангелі Меркель, яка у середу святкує свій 65 День народження.