Меркель обіцяє швидке призначення нового глави бундесверу

Німецький уряд не зволікатиме з призначенням нового міністра оборони.

Про це заявила у вівторок канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Буде дуже швидка заміна", - запевнила канцлер на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду.

Вона підкреслила, що керівник Федерального міністерства оборони — людина, яка має віддавати накази й керувати військами, тому такий пост "не можна довго залишати відкритим".

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює бундесвер з грудня 2013 року, напередодні повідомила, що в середу подасть у відставку. Її рішення пов'язане з тим, що у вівторок Європейський парламент розглядає її кандидатуру на посаду президента Єврокомісії. Політик заявила, що залишить посаду міністра незалежно від результату голосування у вівторок увечері.

У Берліні вже з'явилися перші припущення про те, хто може стати наступним міністром оборони. Одним із претендентів називають міністра охорони здоров'я 39-річного Йенса Шпана. Він, зокрема, позаторік взяв шлюб зі своїм другом Даніелєм Функе.