Глава Міноборони Німеччини заявила, що йде у відставку
Відповідну заяву вона у вівторок опублікувала на своїй сторінці в Twitter, повідомляє DW.
"Завтра я хочу заручитися довірою Європарламенту. Незалежно від результату голосування, я збираюся в середу подати у відставку з посади міністерки оборони, щоб спрямувати всі свої сили на служіння Європі", - написала Урсула фон дер Ляєн.
Вона додала, що глибоко вдячна за роки, проведені з Бундесвером.
Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 липня 2019 р.
Очікується, що у вівторок, 16 липня, кандидатуру фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії розглянуть депутати Європарламенту.
Як повідомляв Укрінформ, кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії лідери країн ЄС представили одноголосним рішенням без врахування цієї концепції, яка не має формального відображення в установчих угодах ЄС. У перший день пленарного засідання ЄП, під час обговорення результатів Європейської ради вищого рівня, яка відбувалася протягом трьох днів з 30 червня по 2 липня поточного року, лідери політичних груп та окремі депутати піддали гострій критиці таке рішення лідерів країн ЄС, яким були відкинуті кандидатури і одноголосно рекомендували до призначення на посаду президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, відкинувши кандидатури провідних кандидатів від Європейської Народної Партії та Європейських Соціалістів.