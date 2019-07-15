Глава Міноборони Німеччини заявила, що йде у відставку

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку номіновано кандидаткою на посаду голови Єврокомісії, заявила, що піде у відставку незалежно від результатів голосування за її кандидатуру.

Відповідну заяву вона у вівторок опублікувала на своїй сторінці в Twitter, повідомляє DW.

"Завтра я хочу заручитися довірою Європарламенту. Незалежно від результату голосування, я збираюся в середу подати у відставку з посади міністерки оборони, щоб спрямувати всі свої сили на служіння Європі", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що глибоко вдячна за роки, проведені з Бундесвером.

Meine Entscheidung für Europa. pic.twitter.com/NWGc1QabX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 липня 2019 р.

Очікується, що у вівторок, 16 липня, кандидатуру фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії розглянуть депутати Європарламенту.

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Як повідомляв Укрінформ, кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії лідери країн ЄС представили одноголосним рішенням без врахування цієї концепції, яка не має формального відображення в установчих угодах ЄС. У перший день пленарного засідання ЄП, під час обговорення результатів Європейської ради вищого рівня, яка відбувалася протягом трьох днів з 30 червня по 2 липня поточного року, лідери політичних груп та окремі депутати піддали гострій критиці таке рішення лідерів країн ЄС, яким були відкинуті кандидатури і одноголосно рекомендували до призначення на посаду президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, відкинувши кандидатури провідних кандидатів від Європейської Народної Партії та Європейських Соціалістів.