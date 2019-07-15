У Берліні не оцінюють шанси фон дер Ляєн в Європарламенті

У німецькому уряді не мають наміру будувати припущень щодо шансів обрання німкені Урсули фон дер Ляєн на вищий пост в Європейському Союзі.

Про це сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт на брифінгу в понеділок у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу говорити про оцінки або відчуття уряду ... До вечора вівторка я не спекулюватиму щодо того, якими можуть бути можливі результати і що вони означатимуть", - сказав Зайберт.

Канцлер ФРН Ангела Меркель, нагадав Зайберт, чітко сказала, що ведеться активна робота з метою, щоб представника Німеччини обрали на пост глави ЄК.

Як повідомлялося, Ангела Меркель єдина з 28 керівників країн ЄС утрималася, коли кандидатура фон дер Ляєн обговорювалася в їхньому колі, однак це обумовлено внутрішньонімецькими правилами: без згоди партнерів по правлячій коаліції - соціал-демократів - глава уряду, що представляє консерваторів, не могла голосувати "за".

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На питання про те, які мають бути наступні перестановки в уряді, його представник також не будує припущень. Те, що СДПН не підтримали кандидатуру фон дер Ляєн (ХДС), сама Меркель назвала "непростою ситуацією". За словами Зайберт, уряд обговорюватиме подальші дії після того, як стане відомий результат голосування в Європарламенті.

У будь-якому разі, найближчим часом в федеральному уряді можуть відбутися певні кадрові перестановки. У разі обрання Урсули фон дер Ляєн президентом ЄК свої функції глави бундесверу вона виконуватиме до 1 листопада.