Президент ЄП не став коментувати зустріч з кандидатом на пост глави Єврокомісії

За підсумками зустрічей кандидата на посаду Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з керівниками політичних груп ЄП Президент Європарламенту Девід Сассолі утримався від політичних висновків, якими можуть бути результати такого обговорення.

Про це він заявив під час зустрічі з пресою, яку провів спільно з Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця зустріч є складовою діалогу, який неможливо оминути між кандидатом на пост Президента Єврокомісії та інституцією, з якою їй доведеться співпрацювати, і яка прийматиме остаточні рішення. Ми вдячні пані фон дер Ляєн за готовність зустрітися з лідерами усіх політичних груп, які запросили її для двостороннього обговорення. Але зараз це не є вірним моментом або місцем, щоб робити політичні висновки щодо результатів цього діалогу, це мають робити саміт політичні групи. Для цього ще треба зробити певну роботу", - зауважив Президент Європарламенту.

При цьому він наголосив, що для парламентарів було дуже корисним зустрітися з Урсулою фон дер Ляєн та познайомитися з її поглядами щодо роботи, яку вона може невдовзі розпочати та виконуватиме протягом наступних п’яти років.

"Це буде робота, під час якої співпраця з Європейським Парламентом є неминучою. Сподіваюся, що ця зустріч була також корисною для пані фон дер Ляєн, оскільки надала їй чітку уяву щодо настроїв Парламенту, бачення на всі 360 градусів щодо наших пріоритетів, щодо інтересів та занепокоєнь різних політичних груп", - додав Сассолі.

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Формальне слухання щодо затвердження німецького політика Урсули фон дер Ляєн на посаді Президента Єврокомісії, на яку вона була представлена одноголосним рішенням Європейської Ради 2 липня, відбудеться під час пленарного засідання Європарламенту наступного тижня.