Переобрали голову Комітету Європарламенту із закордонних справ

Депутати, які входять до складу оновленого Комітету Європарламенту із закордонних справ, обрали головою цього комітету його колишнього очільника, члена політичної групи Європейської Народної Партії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час номінації кандидатів на цю посаду була висунута лише одна кандидатура, яка отримала підтримку присутніх депутатів. Проти запропонованої кандидатури не пролунало жодного голосу, тож члени Комітету "проголосували" за призначення Девіда Макалістера аплодисментами.

Разом з цим, Комітет Європарламенту із закордонних справ не зміг обрати співголів Комітету, оскільки виявилося, що серед запропонованих кандидатур відсутні жінки, що порушує обов’язковий гендерний баланс під час формування робочих органів Європарламенту.

За пропозицією головуючого, депутати перенесли розгляд питання щодо обрання співголів на наступну зустріч для проведення консультацій та визначення кандидатів з урахуванням необхідності дотримання гендерного, політичного та регіонального балансу.

Наступна зустріч Комітету Європарламенту із закордонних справ, як очікується, відбудеться 24 липня поточного року.

Девід Макалістер відомий послідовною позицією у захисті зовнішньополітичних інтересів ЄС, у підтримці демократичних перетворень в Україні та у протидії агресивній поведінці Російської Федерації.