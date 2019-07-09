ЄС заклав гроші у бюджеті-2019 на випадок “жорсткого” Brexit

Рада ЄС ухвалила фінансування надзвичайних заходів на випадок виходу Великобританії з ЄС за сценарієм no-deal - без угоди, та передбачила такі витрати у бюджеті 2019 року.

Відповідне повідомлення оприлюднене у вівторок на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила надзвичайні заходи з імплементації та фінансування бюджету ЄС 2019 року на випадок no-deal Brexit. Мета таких заходів - зменшити шкоду від сценарію «без угоди» для фінансування широкого спектру сфер, зокрема таких як дослідження та сільське господарство. Вони дозволять ЄС продовжувати здійснювати платежі отримувачам у Великобританії за контрактами та рішеннями, які були підписані або прийняті до дати виходу, у міру того, як Великобританія продовжуватиме сплату своїх внесків, погоджених за бюджетом 2019 року», - йдеться у документі.

Зазначається, що Європарламент погодив такі запобіжні заходи 17 квітня 2019 року.

«Сценарій no-deal не вражає базовий принцип, за яким 27 країн ЄС та Великобританія мають поважати фінансові зобов’язання, які вони зробили разом. Заходи, які були погоджені сьогодні, допоможуть це забезпечити. Вони підуть на користь особам та установам у Великобританії, допоможуть уникнути ймовірних порушень для інших бенефіціарів фінансування з боку ЄС», - зазначив з цього приводу Міка Лінтіла (Mika Lintilä), міністр фінансів Фінляндії, що головує нині в Європейській Раді.

За погодженими надзвичайними правилами, Великобританія має письмово підтвердити, що вона продовжить робити внески у фінансування ухваленого бюджету ЄС у 2019 році. Країна має також прийняти необхідні заходи контролю та аудиту щодо виконання програм та дій Євросоюзу, та зробити перший внесок у бюджет ЄС за період після виходу. Лише за цих умов буде збережено продовження фінансування з бюджету ЄС програм та установ у Великобританії.