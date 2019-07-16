Урсулу фон дер Ляєн обрали президентом Єврокомісії
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Укрінформ
Німецький політик, колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн обрана новим президентом Європейської комісії на наступні п’ять років.
Відповідне рішення ухвалили у вівторок на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За призначення фон дер Ляєн проголосували 383 депутати при необхідних 374. Проти були 327, утримались 22. Недійсним визнано один бюлетень.
Вибори проведені в режимі таємного голосування.
Урсула фон дер Ляєн була представлена на пост президента Єврокомісії під час спеціального саміту ЄС 2 липня як компромісна фігура, прийнятна для всіх керівників держав та урядів Європейського Союзу.