Урсулу фон дер Ляєн обрали президентом Єврокомісії

Німецький політик, колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн обрана новим президентом Європейської комісії на наступні п’ять років.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За призначення фон дер Ляєн проголосували 383 депутати при необхідних 374. Проти були 327, утримались 22. Недійсним визнано один бюлетень.

Вибори проведені в режимі таємного голосування.

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Урсула фон дер Ляєн була представлена на пост президента Єврокомісії під час спеціального саміту ЄС 2 липня як компромісна фігура, прийнятна для всіх керівників держав та урядів Європейського Союзу.