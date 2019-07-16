Зовнішньополітичні рішення ЄС пропонують ухвалювати більшістю голосів

Кандидат на посаду Президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за те, щоб Євросоюз приймав рішення у сфері зовнішньої політики кваліфікованою більшістю голосів.

Про це вона заявила під час виступу перед сесією Європарламенту у Страсбурзі, де сьогодні має бути прийнято рішення щодо її призначення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переконана, що Європа повинна отримати більш потужний та більш об’єднаний голос у світі – і для досягнення цієї мети ми маємо діяти швидко. Саме з цієї причини ми повинні знайти мужність, щоб приймати зовнішньополітичні рішення кваліфікованою більшістю (голосів). Та залишатися єдиними навколо таких рішень", - сказала фон дер Ляєн.

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Як відомо, нині система ухвалення рішень в Євросоюзі передбачає, що зовнішньополітичні рішення, як і будь-які рішення, що стосуються спільної політики ЄС, приймаються за принципом консенсусу.