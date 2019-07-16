Зовнішньополітичні рішення ЄС пропонують ухвалювати більшістю голосів

Зовнішньополітичні рішення ЄС пропонують ухвалювати більшістю голосів

Укрінформ
Кандидат на посаду Президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за те, щоб Євросоюз приймав рішення у сфері зовнішньої політики кваліфікованою більшістю голосів.

Про це вона заявила під час виступу перед сесією Європарламенту у Страсбурзі, де сьогодні має бути прийнято рішення щодо її призначення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переконана, що Європа повинна отримати більш потужний та більш об’єднаний голос у світі – і для досягнення цієї мети ми маємо діяти швидко. Саме з цієї причини ми повинні знайти мужність, щоб приймати зовнішньополітичні рішення кваліфікованою більшістю (голосів). Та залишатися єдиними навколо таких рішень", - сказала фон дер Ляєн.

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Як відомо, нині система ухвалення рішень в Євросоюзі передбачає, що зовнішньополітичні рішення, як і будь-які рішення, що стосуються спільної політики ЄС, приймаються за принципом консенсусу.

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