Новий Президент Єврокомісії заявила про намір "рушити Європу вперед"

Урсула фон дер Ляєн, за призначення якої Президентом Єврокомісії у вівторок проголосувала більшість депутатів Європарламенту, представила перші наміри на посаді та висловила намір упродовж наступних п’яти років «рухати Європу вперед».

Про це вона заявила у Страсбурзі під час прес-конференції відразу після оголошення результатів голосування в ході сесії Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу рушити Європу вперед протягом наступних п’яти років, - до кліматично-дружнього континенту, до Європи, що слугує людям, економічно потужну та цифрову, Європу, яка основана на верховенстві права з живою демократією», - сказала керівник Єврокомісії.

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Вона висловила бажання мати поряд із собою високо мотивовану команду, з якою пройде цей шлях разом.

«Сьогодні я знову закликала лідерів представити найкращих кандидатів на посади Європейських Комісарів, і я хочу бачити рівну кількість чоловіків і жінок навколо стола нашої колегії», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи має вона намір виправляти поточну ситуацію, за якої в керівних органах Євроінституцій фактично не представлені країни Центральної та Східної Європи, Урсула фон дер Ляєн запевнила, що під час добору кандидатів на посади Єврокомісарів враховуватиме також необхідність дотримання географічного балансу.

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Журналісти також звернули увагу на те, що новообраний Президент Єврокомісії пройшла на посаду з перевагою у 9 голосів, що є мінімальною перевагою, і поставили питання, яким чином, в таких умовах, вона має намір формувати парламентську більшість для підтримки власної програми дій.

«Я сподіваюся конструктивно працювати разом з Європарламентом. Більшість є більшість. Ще два тижні тому депутати Європарламенту не знали мене зовсім. До того ж, великі емоції були пов’язані із процесом «провідного кандидата», що потребувало напруженої роботи з політичними групами Європарламенту, щоб представити їм робочу програму на наступні п’ять років. Я дуже щаслива, що після двох тижнів, навіть менше – після 13 днів, вдалося сформувати проєвропейську більшість. Це хороша основа, з якої можна починати», - відповіла Урсула фон дер Ляєн.

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Вона визнала, що два минулих тижні були найбільш інтенсивними у її політичному житті.

«Завтра я буду у Німеччині, щоб попрощатися зі своїм урядом і своїми військами. Потім я маю намір зануритися в роботу тут, у Брюсселі або у Страсбурзі, і провести так моє літо», - сказала новообраний Президент Єврокомісії, яка до того обіймала посаду міністра оборони Німеччини.