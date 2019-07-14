Помпео закликав світ покарати Мадуро за тисячі вбитих

Держсекретар США звернув увагу на доповідь ООН про причетність режиму Мадуро до загибелі майже 7 тис. людей у Венесуелі та закликав міжнародну спільноту притягти винних до відповідальності.

Про це Майкл Помпео написав у Twitter.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про відповідальність спецслужб режиму Мадуро за загибель щонайменше 6800 людей за останні 18 місяців. Це має припинитися", - наголосив очільник американської дипломатії.

.@UNHumanRights reports former Maduro regime security forces are responsible for the deaths of at least 6,800 people over past 18 months. This must stop. We call on all nations to stand together against the former Maduro regime. Those responsible must be held accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 13 липня 2019 р.

Від імені США він закликав усі країни об'єднатися проти режиму Мадуро. "Винні мусять бути притягнуті до відповідальності", - заявив голова Держдепу.

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Раніше в ООН неодноразово висловлювалося занепокоєння щодо надмірного застосування сили спецслужбами Венесуели проти учасників акцій протесту - аж до позасудових страт.