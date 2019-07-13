Гуайдо заявляє про викрадення двох соратників режимом Мадуро

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив про викрадення двох його соратників режимом чинного президента Ніколаса Мадуро.

Про це Гуайдо написав у Twitter.

«Боягузливий режим викрав членів моєї команди Еріка Санчеса та Джейсона Парізі, які перебували у Каракасі, охороняючи мою родину, поки я перебував у Трухільо. Природа режиму, його страх, чвари та протиріччя - найбільша перешкода для мирного врегулювання», - написав опозиціонер. Як повідомлялося, 23 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Мадуро.

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Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної та економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни та склав присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки голови держави та пообіцяв провести в країні дочасні вибори.

Фото: GLOBAL LOOK Press / Boris Vergara / dpa