Литва і Латвія назвала цинічним намір РФ святкувати "визволення" Каунаса, Вільнюса й Риги

«Рішення російської сторони відзначити салютом окупацію Вільнюса, Каунаса та інших міст країн Східної і Центральної Європи неприйнятне для Литви. Такий крок особливо цинічний і провокаційний напередодні 80-річчя пакту Молотова-Ріббентропа та його секретних протоколів, які створили передумови для початку Другої світової війни й окупації Литви», - йдеться в повідомленні МЗС Литви.

Наголошується, що «кінець Другої світової війни не приніс Литві свободи - це означало початок трагедії нової радянської окупації».

У МЗС Латвії також категорично засуджували домінуючі останнім часом у Росії спроби виправдати спільно вчинені Сталіним і Гітлером злочини, в тому числі укладення пакту Молотова і Ріббентропа. «Особливо цинічною є організація в Москві салютів на честь «звільнення» столиць Балтійських держав у 80-у річницю пакту», - йдеться в заяві відомства.

Латвійська сторона зазначила, що запланований у Москві святковий салют на честь 75-річчя як було зайнято радянськими військами місто Ригу, Латвія вважає неприйнятним і недружнім кроком.

Напередодні зовнішньополітичне відомство Естонії висловило аналогічний протест.

У 2019-2020 роках у Москві заплановано проведення 17 салютів «на честь визволення міст-героїв і столиць держав Європи від німецько-фашистських загарбників». Уже пройшли салюти з приводу Одеси, Севастополя і Мінська. На 13 липня заплановано салют на честь «звільнення Вільнюса», на 1 серпня - Каунаса, на 22 вересня - Таллінна, 13 жовтня - Риги.