Естонія викликала “на килим” дипломата РФ

10 липня міністерство закордонних справ Естонії викликало представника посольства Росії і висловило протест у зв'язку із запланованим на 22 вересня в Москві салютом на честь «звільнення Талліна від німецько-фашистських загарбників».

Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії.

«Повторна окупація Таллінна принесла Естонії не свободу, а півстоліття радянської окупації. Безперервна правова наступність Естонської Республіки є основою нашої державності сьогодні і завтра», - підкреслив Рейнсалу.

На зустрічі з представником посольства Росії він також заявив, що організація салюту в Російській Федерації у зв'язку з 75-ою річницею повторної окупації Таллінна є провокаційним кроком.

Салют у Москві на честь «звільнення Талліна» заплановано на 22 вересня цього року. У свою чергу, 22 вересня в Естонії відзначається День опору або День уряду Отто Тійфа, який в умовах відступу німецької армії і до приходу радянської адміністрації, проголосив відновлення Естонської незалежності.

У 2019-2020 роках у Москві заплановано проведення 17 салютів «на честь визволення міст-героїв і столиць держав Європи від німецько-фашистських загарбників». Вже пройшли салюти з приводу Одеси, Севастополя і Мінська. На 13 липня заплановано салют на честь «звільнення Вільнюса», на 1 серпня - Каунаса, на 22 вересня - Таллінна, 13 жовтня - Риги.