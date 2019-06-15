В країнах Балтії вшанували пам'ять жертв депортації 1941 року

В Латвії, Литві та Естонії відбулись заходи жалоби на честь Дня пам'яті жертв комуністичного геноциду.

Вони проходять щорічно на пам'ять жителів цих країн, яких було депортовано до Сибіру 14-19 червня 1941 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

В Ризі жалобні заходи почалися з ходи від Музею окупації Латвії на Ратушній площі до пам'ятника Свободи, де відбулася урочиста зміна почесної варти і церемонія покладання квітів. Серед інших, в цій ході брали участь представники української діаспори, в деяких з яких близькі постраждали від тих радянських репресій.

На площі Брівібас (Свободи) пройшла урочиста церемонія. В покладанні квітів до Пам'ятника Свободи взяли участь Посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко та представники української діаспори.

Читайте також: Визнання депортації кримських татар геноцидом обговорюють у 25 країнах

Подібні акції вшанування пам’яті депортованих за участю високопосадовців, дипломатичного корпусу та представників української діаспори пройшли також в Литві та Естонії.

В Литві, де цей день має назву День трауру та надії, жалобні заходи почалися з покладання квітів до Пам'ятника загиблим за батьківщину на Антакальніському кладовищі у Вільнюсі. О 13:00 біля Музею окупації та боротьби за свободу в столиці та інших містах Литви почалася акція "Вимови, почуй, збережи", під час якої люди зачитували імена засланців і політв'язнів. Почала акцію президент Литви Даля Грибаускайте, зачитавши перші імена та долі постраждалих. В інших містах до трибун першими підходили мери. До цієї ініціативи долучилися і литовці США, які зачитували імена в Вашингтоні біля пам'ятника жертвам комунізму.

В країнах Балтії вшанували жертв депортації 1941 року

В столиці Естонії Таллінні вшанування почалося на центральному столичному майдані Свободи (Вабадузе), де за традицією була встановлена інсталяція "Море сліз" - з тисяч блакитних повітряних кульок. Потім відбулася урочиста церемонія біля Меморіалу жертвам комунізму на Маар’ямягі, де пройшло покладання квітів. О 20:00 тут же розпочався безкоштовний пам’ятний концерт для всіх "Минуле. Сьогоденне. Вічне" (загальна тема заходів, що йшли протягом дня на меморіалі Маарьямяги - мандрівка у часі).

Читайте також: Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом

За даними істориків і архівістів внаслідок депортації, що відбувалася кілька днів, починаючи з 14 червня 1941 року, з Литви було вислано 17485 громадян, з Латвії - 15424, з Естонії - 10016. В ті ж дні масштабні депортації проходили із Західної України, Західної Білорусі та Молдови.

Фото: Посольство України в Латвії, Тетяна Лазда, Олег Кудрін (Латвія), Інститут прав людини, ERR/Сійм Ливі (Естонія), DELFI/Домантас Піпас (Литва)