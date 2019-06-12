Визнання депортації кримських татар геноцидом обговорюють у 25 країнах

Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) веде роботу щодо визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом ще з 25-ма країнами.

Про це повідомляється на офіційному сайті правозахисної організації.

"Кримськотатарський Ресурсний Центр веде роботу щодо визнання депортації кримських татар геноцидом ще з 25 країнами", - йдеться в повідомленні Кримськотатарського ресурсного центру.

За словами голови правління КРЦ, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, до кінця поточного року парламенти ще мінімум двох європейських країн можуть визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом.

У Кримськотатарському ресурсному центрі нагадали, що 9 травня 2019 року вперше Сейм Латвії визнав депортацію кримськотатарського народу 1944 року актом геноциду. У документі підкреслюється, що ряд історичних джерел вказує на цілеспрямований геноцид радянської влади проти багатьох народів і етнічних груп, які жили в Радянському Союзі і на окупованих ним територіях, зокрема - кримських татар.

Через місяць, нагадали в КРЦ, ще одна дружня до України країна - Литва - визнала депортацію кримських татар геноцидом.

6 червня 2019 року за резолюцію Сейму Литовської Республіки про визнання депортації 18 травня 1944 року актом геноциду кримськотатарського народу проголосували 77 депутатів, один утримався, ніхто не проголосував проти.

Сейм засудив окупацію українського Криму, дискримінацію кримськотатарського народу й закликав міжнародне співтовариство проявити солідарність із кримськими татарами.