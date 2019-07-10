Штати заявили в МАГАТЕ про готовність до переговорів з Іраном

"Ми закликаємо Іран скасувати свої останні ядерні кроки і припинити будь-які плани щодо подальшого просування. Сполучені Штати дали чітко зрозуміти, ми відкриті для переговорів без передумов і що ми пропонуємо Ірану можливість повної нормалізації відносин. Усі члени цього органу повинні закликати Іран негайно вступити в переговори з метою мирного та дипломатичного врегулювання. Ми залишаємося готовими і чекаємо такого дипломатичного співробітництва", - заявила представник США.

За її словами, рада керівників МАГАТЕ має в один голос закликати ІРІ повернутися до повного виконання своїх зобов’язань та підтримки заходів з ядерного нерозповсюдження.

"Іран також повинен пам’ятати, що єдиний шлях до послаблення санкцій полягає в таких переговорах, а не в ядерному шантажі. Ядерне загострення, яке Іран зараз здійснює, лише поглибить тиск, з яким Іран зіткнувся, і посилить кризу, яку Іран робить для самого себе", - наголосила американська дипломатка.

Як повідомлялося, раніше Іран офіційно оголосив, що приступає до збагачення урану вище обумовленої в Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) позначки в 3,67% і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон введе нові санкції проти Тегерана і забезпечить його ізоляцію у відповідь на "розширення ядерної програми".

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Ще раніше стало відомо, що Іран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановлений СВПД обсягом до 300 кг. Тегеран заявив, що країна збільшила в чотири рази випуск речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

У травні Іран офіційно призупинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди, з якої близько року тому вийшли США.