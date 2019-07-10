Радник Макрона проводить у Тегерані переговори щодо збереження ядерної угоди

Дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Емануель Бон проводить у Тегерані переговори, спрямовані на збереження ядерної угоди 2015 року.

Про це повідомляє AFP.

«У середу дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона проводить у Тегерані переговори, спрямовані на збереження ядерної угоди 2015 року та ослаблення напруженості у відносинах між Іраном і США», - йдеться у повідомленні.

Бон зустрівся з контр-адміралом Алі Шамхані, секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану. Також заплановано зустріч з міністром закордонних справ Мухаммедом Джавадом Зарифом.

За словами глави МЗС Франції Жана-Іва Ле Дріана, завдання Бона - «спробувати відкрити дискусійний простір, щоб уникнути неконтрольованої ескалації або навіть катастрофи».

Угода між Іраном і світовими державами 2015 року обіцяла ослаблення санкцій, економічні вигоди і припинення міжнародної ізоляції Тегерана в обмін на жорсткі обмеження ядерної програми Ісламської Республіки. Але в Тегерані заявили про втрату терпіння у зв'язку з «бездіяльністю європейських країн» більш ніж через рік після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів країну з угоди.

Як повідомлялося раніше, європейські сторони угоди разом із главою дипломатичного корпусу ЄС у вівторок закликали Тегеран «відповідально» ставитися до власних зобов'язань і припинити порушення договору.

Фото: AFP