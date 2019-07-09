Тегеран попереджає ЄС про “третій ядерний крок”

Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Зариф заявив, що Тегеран й надалі продовжить відхилятись від своїх зобов'язань згідно з ядерною угодою 2015 року.

Про це повідомляє IFP.

“Міністр закордонних справ Ірану Мухамед Зариф попередив Європейський Союз, що Іран почне третій етап відхилення від своїх зобов'язань за іранською ядерною угодою у вересні, якщо інші сторони не виконають своїх зобов'язань за угодою 2015 року”, - йдеться у повідомленні.

У листі до високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні Зариф підкреслив, що Іран вже вийшов за межі рівня збагачення урану, встановленого в іранській ядерній угоді ( 3,67%).

Іран буде дотримуватися своїх зобов'язань згідно JCPOA (Спільного всеосяжного плану дій СВПД- ред.), якщо інші сторони, особливо США, дотримуватимуться своїх зобовязань, додав міністр.

Зариф також повідомив, що якщо інші сторони JCPOA не виконають своїх зобов'язань протягом наступних 60 днів, Іран зробить третій крок до відхилення своїх зобов'язань у вересні цього року.

Нагадаємо, міністри закордонних справ трьох країн ЄС та високий представник ЄС висловили занепокоєння щодо порушення Іраном параметрів, передбачених СВПД щодо ядерної програми Ірану, та закликали Тегеран «відповідально» ставитися до власних зобов’язань. Конфлікт з Іраном загострився після того, як Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, з якого США вийшли в односторонньому порядку у травні 2018 року. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана та направив у регіон військові кораблі та бомбардувальники.