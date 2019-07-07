У Туреччині з автомобіля вилучили 18 грамів речовини вартістю $72 мільйони

На півночі Туреччини поліцейські вилучили 18 грамів радіоактивного елемента каліфорній, вартість цієї партії становить $72 млн.

Як повідомляє Нaberler, це сталося в місті Болу.

«26 червня вночі поруч з лісопарком імені Ататюрка, під час обшуку автомобіля було виявлено 18,01 г радіоактивної речовини каліфорній, захованої в коробці передач», - повідомили в місцевому управлінні боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю.

Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, причетних до цієї справи. Речовину передали на дослідження до агентства з атомної енергетики Туреччини. Розслідування триває.

Каліфорній - штучний хімічний елемент, один з найрідкісніших на землі, який має 17 ізотопів. Один його грам коштує близько $4 млн.