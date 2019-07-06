МАГАТЕ проведе екстрене засідання щодо Ірану

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на екстреному засіданні 10 липня обговорить розвиток подій навколо ядерної програми Ірану.

Із проханням провести цю надзвичайну зустріч звернулася представник США при міжнародних організаціях у Відні Джекі Уолкот, передає DW.

На Іран треба чинити тиск, щоб він відмовився від своїх ядерних амбіцій, наголосив у Twitter помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон. За його словами, темою обговорень 10 липня стануть "недозволені дії Ірану у ядерній сфері".

Раніше МАГАТЕ підтвердило, що Тегеран уперше порушив положення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - міжнародної ядерної угоди, укладеної у 2015 році, і перевищив ліміт зберігання збагаченого урану. Низка країн ЄС застерегли Іран від подальших порушень СВПД.

Однак після цього іранський президент Хасан Роухані заявив, що Тегеран сам визначатиме необхідний рівень збагачення урану. "Із 7 липня ступінь збагачення більше не буде обмежуватися 3,67 відсотка. Ми знімаємо з себе це зобов'язання", - сказав він.

Конфлікт з Іраном загострився після того, як Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках СВПД, з якого США вийшли в односторонньому порядку у травні 2018 року. Вашингтон у відповідь посилив санкції щодо Тегерана і направив у регіон військові кораблі та бомбардувальники.