Вихід Росії з “ракетного” договору не вплинув на позицію НАТО

Підписання президентом РФ Володимиром Путіним закону про вихід з Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД) не вплинуло на позицію НАТО з цього питання.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив офіційний представник НАТО у відповідь на письмовий запит.

«Генеральний секретар НАТО головуватиме на засіданні Ради НАТО-Росія 5 липня, під час якого буде розглянута ситуація в Україні, навколо ДРМСД, а також питання прозорості та зниження ризиків», - повідомив представник Альянсу.

Він зауважив, що позиція НАТО щодо «ракетного» Договору була викладена під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО на минулому тижні.

Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін 3 липня підписав закон про призупинення Договору з США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Під час зустрічі міністрів оборони 26-27 червня поточного року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзникі по Альянсу вважають Росію відповідальною за порушення та зрив ДРМСД, планують власні заходи оборони та стримування у світі «без Договору». При цьому Альянс не вживатиме жодних заходів до 2 серпня поточного року, коли з цього Договору, з повним дотриманням його умов, вийдуть США.

Договір про ракети середньої і малої дальності був підписаний главами СРСР та США Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Згідно з документом обидві країни зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) і меншою (500-1000 км) дальності, а також не мати таких ракет у майбутньому.

У лютому 2019 року Путін заявив про призупинення виконання Договору. За день до цього про припинення участі в ньому оголосила влада США.

Вашингтон звинувачує Москву в тому, що та, за даними їхньої розвідки, провела випробування ракет 9М729, дальність яких перевищує необхідні 500 км.