Путін підписав закон про припинення "ракетного договору"

«Зупинити дію Договору між СРСР і США про ліквідацію їх ракет середньої і меншої дальності, підписаного в місті Вашингтоні 8 грудня 1987 року», - сказано в 1 статті Указі.

У 2 статті уточнюється, що рішення про можливе відновлення даного договору буде прийматися президентом РФ.

Раніше закон схвалили Держдума і Рада Федерації.

Договір про ракети середньої і малої дальності був підписаний главами СРСР та США Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Згідно з документом, обидві країни зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) і меншою (500-1000 км) дальності, а також не мати таких ракет в майбутньому.

У лютому 2019 року Путін заявив про призупинення виконання Договору. За день до цього про припинення участі в ньому оголосила влада США.

Вашингтон звинувачує Москву в тому, що та, за даними їхньої розвідки, провела випробування ракет 9М729, дальність яких перевищує необхідні 500 км.