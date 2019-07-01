На Кіпрі розбився невпізнаний об'єкт: влада заявляє – це ракета виробництва РФ

Недалеко від столиці Кіпру Нікосії цього ранку впав непізнаний літаючий об'єкт, ймовірно російська ракета, випущена з території Сирії.

Про це повідомляє Express.

«Непізнаний літаючий об'єкт розбився на північ від кіпрської столиці Нікосії», - йдеться в повідомленні.

Інформація про жертви не надходила.

За словами міністра закордонних справ Північного Кіпру Кудрета Озерсая, на місце інциденту для розслідування відправлені солдати, поліція і пожежники. Він також уточнив, що згідно з військовими джерелами, об'єкт не був вертольотом або іншим місцевим повітряним судном.

Згідно Daily Star, кіпрські чиновники заявили, що об'єкт, який впав, - ракета російського виробництва, інші деталі поки що з'ясовуються.

Як відомо, Кіпр розташований близько до Сирії. Минулої ночі ізраїльські військові літаки завдали ракетного удару по позиціях сирійської армії в провінції Хомс і на околицях Дамаска, в результаті чого загинули щонайменше чотири людини і ще два десятка отримали поранення.