У Польщі відзначають 450-річчя Люблінської унії

У Польщі відзначають 450-річчя Люблінської унії

Укрінформ
У Польщі відбуваються урочистості з нагоди відзначення 450-річчя Люблінської унії – об’єднання Великого Литовського князівства та Польського королівства в єдину федеративну державу під назвою Річ Посполита.

З цієї нагоди президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Даля Грібаускайте прийняли спільну заяву, в якій наголосили, що обидві країни готові й надалі захищати ідеали незалежності і солідарності, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ця Унія проіснувала понад 200 років і стала натхненням для усієї Європи, щоб інтегрувати і будувати близьку співпрацю між державами як найкращу відповідь на внутрішні та зовнішні загрози”,- йдеться в заяві президентів.

У ній наголошується, що як тоді, так і зараз обидві країни готові стати разом “перед багатьма викликами і захищати ідеали незалежності, єдності і солідарності”.

Як зазначається, обидві країни активно долучаються до створення добробуту і безпеки усієї Європи завдяки формуванню європейського і трансатлантичного майбутнього, реалізації стратегічних енергетичних і транспортних проєктів, розвитку інтенсивної культурної та наукової співпраці.

У неділю заходи з нагоди 450-річчя Люблінської унії відбулися у Любліні за участю представників парламентів Польщі, Литви, Латвії, Чехії, Естонії, Білорусі, Угорщини, Молдови, а також послів України та Грузії.

Під час дискусії в Любліні на тему “Європейське значення спадщини Люблінської унії для сучасних народів і країн” його учасники наголошували, що унія на той час була епохальною подією, яка визначала напрямок розвитку Європи в XVI столітті.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця під час свого виступу зауважив, що Люблінська унія створювалася для захисту від Московського князівства й Османської імперії.

“Так, як 450 років тому наші народи у складі Люблінської унії протидіяли загрозам з боку Московського князівства, так і сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч захищаючи демократичний світ від агресивної політики Кремля”, - наголосив він.

Посол України підкреслив, що лише спільними зусиллями можна буде ефективно протидіяти сучасним викликам і загрозам безпеці наших народів.

Дещиця зауважив, що повернення України до спільного європейського дому, зокрема завдяки членству в ЄС та НАТО, має для України незворотний характер. Він подякував Польщі та Литві за підтримку Києва на цьому шляху.

Читайте також: У Варшаві показали фільм “Невидимий батальйон” про українських жінок на війні

Маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський підкреслив, що Люблінська унія була пов’язана із захистом перед загрозами з боку Москви.

Голова Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс підкреслив, що анексія Криму і війна на Донбасі змінили відчуття безпеки в нашій частині Європи, а загроза з боку Росії є реальною. Відтак, особливе значення має зміцнення східного флангу НАТО і збільшення оборонних можливостей в цьому регіоні.

Голова Сейму Латвії Інара Мурнієце наголосила, що зараз країни регіону мають протидіяти різним проблемам, зокрема фінансовій кризі, тероризму чи російській агресії в Україні.

Люблінську унію було підписано 1 липня 1569 року на об’єднаному засіданні Сейму в Любліні. Таким чином, було створено Річ Посполиту обидвох народів, яка проіснувала до кінця XVIII століття.

Фото: twitter.com/PremierRP

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-