У Польщі відзначають 450-річчя Люблінської унії

У Польщі відбуваються урочистості з нагоди відзначення 450-річчя Люблінської унії – об’єднання Великого Литовського князівства та Польського королівства в єдину федеративну державу під назвою Річ Посполита.

З цієї нагоди президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Даля Грібаускайте прийняли спільну заяву, в якій наголосили, що обидві країни готові й надалі захищати ідеали незалежності і солідарності, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ця Унія проіснувала понад 200 років і стала натхненням для усієї Європи, щоб інтегрувати і будувати близьку співпрацю між державами як найкращу відповідь на внутрішні та зовнішні загрози”,- йдеться в заяві президентів.

У ній наголошується, що як тоді, так і зараз обидві країни готові стати разом “перед багатьма викликами і захищати ідеали незалежності, єдності і солідарності”.

Як зазначається, обидві країни активно долучаються до створення добробуту і безпеки усієї Європи завдяки формуванню європейського і трансатлантичного майбутнього, реалізації стратегічних енергетичних і транспортних проєктів, розвитку інтенсивної культурної та наукової співпраці.

У неділю заходи з нагоди 450-річчя Люблінської унії відбулися у Любліні за участю представників парламентів Польщі, Литви, Латвії, Чехії, Естонії, Білорусі, Угорщини, Молдови, а також послів України та Грузії.

Під час дискусії в Любліні на тему “Європейське значення спадщини Люблінської унії для сучасних народів і країн” його учасники наголошували, що унія на той час була епохальною подією, яка визначала напрямок розвитку Європи в XVI столітті.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця під час свого виступу зауважив, що Люблінська унія створювалася для захисту від Московського князівства й Османської імперії.

“Так, як 450 років тому наші народи у складі Люблінської унії протидіяли загрозам з боку Московського князівства, так і сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч захищаючи демократичний світ від агресивної політики Кремля”, - наголосив він.

Посол України підкреслив, що лише спільними зусиллями можна буде ефективно протидіяти сучасним викликам і загрозам безпеці наших народів.

Дещиця зауважив, що повернення України до спільного європейського дому, зокрема завдяки членству в ЄС та НАТО, має для України незворотний характер. Він подякував Польщі та Литві за підтримку Києва на цьому шляху.

Маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський підкреслив, що Люблінська унія була пов’язана із захистом перед загрозами з боку Москви.

Голова Сейму Литви Вікторас Пранцкетіс підкреслив, що анексія Криму і війна на Донбасі змінили відчуття безпеки в нашій частині Європи, а загроза з боку Росії є реальною. Відтак, особливе значення має зміцнення східного флангу НАТО і збільшення оборонних можливостей в цьому регіоні.

Голова Сейму Латвії Інара Мурнієце наголосила, що зараз країни регіону мають протидіяти різним проблемам, зокрема фінансовій кризі, тероризму чи російській агресії в Україні.

Люблінську унію було підписано 1 липня 1569 року на об’єднаному засіданні Сейму в Любліні. Таким чином, було створено Річ Посполиту обидвох народів, яка проіснувала до кінця XVIII століття.

Фото: twitter.com/PremierRP