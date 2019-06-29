У Варшаві показали фільм “Невидимий батальйон” про українських жінок на війні

Десятки українців та поляків прийшли в п’ятницю ввечері до Українського дому у Варшаві, щоб подивитися документальний фільм “Невидимий батальйон” про війну Росії проти України і українських жінок на цій війні.

Після завершення майже двогодинного фільму глядачі змогли поспілкуватися з учасницями війни на сході України, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Чим важливий цей фільм для Польщі, та усіх держав, що поруч з нами, це те, щоб через наші особисті історії люди зрозуміли, що ми - прості люди. Кожен з нас не був готовий йти на війну, ми не мали до того спеціальної освіти, а були простими людьми - фінансистами, кравчинями, студентами, і пішли на війну, оскільки Батьківщина потребувала захисту”, - підкреслила в коментарі агентству старший солдат запасу, одна з координаторок Жіночого ветеранського руху Ляна Кромбет, яка до війни працювала у банківській сфері.

У Варшаві відбувся показ документального фільму "Невидимий батальйон" / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

За її словами, важливий меседж: завдяки таким фільмам треба доносити до людей, що на території України, її східному фронті триває російсько-українська війна, де Росія є агресором, а Україна стримує цю навалу.

“Цей агресор не з’явився в 2014 році. Такі приклади були з Чечнею, Молдовою, Грузією, зараз – ми. Європа, у тому числі Польща, мають об’єднатися заради перемоги, бо зараз ми втримуємо фронт, а якщо раптом ми не втримаємося, то рука агресора може потягнутися і далі”, - наголосила ветеран війни на сході України.

Вона додала: важливо знати ворога в обличчя, а такі фільми допомагають це робити.

У показі фільму взяли також участь інші учасниці війни на сході України – доброволець медичного батальйону "Госпітальєри", журналістка і письменниця Олена Максименко, колишній військовослужбовець 72-ї бригади ЗСУ, за професією приватний підприємець та кравчиня Валентина Безсонова, а також колишні учасники війни на сході України Віктор Кривоносов та Максим Назарук.

Учасниці російсько-української війни після перегляду фільму поділилися своїми поглядами на роль жінок у цій війні, а також розповіли, з якими проблемами їм довелося зіткнутися і, найголовніше - як після війни проводиться адаптація жінок до мирного життя.

Зокрема, вони розповіли про роботу Жіночого ветеранського руху, який об’єднує понад 100 жінок, які пройшли через горнило війни. У русі жінки займаються психологічною реабілітацією, навчанням, ветеранською дипломатією – доносять правду про війну, а також патріотичним вихованням.

Вони зазначили, що зараз проходять соціально-адаптаційні табори для побратимів з війни, є багато точкових ініціатив як на державному рівні, так і на волонтерсько-громадському рівні. При цьому, активісти шукають кращу формулу проведення такої реабілітації, вивчаючи досвід країн НАТО.

Документальний фільм “Невидимий батальйон” показує долю шести жінок, які залишили мирне життя і пішли на фронт, з якими труднощами і переживаннями вони там зіткнулися і як вони проходили адаптаційний період після повернення до мирного життя.

Показ фільму організував варшавський Євромайдан за підтримки і сприяння українського фонду “Наш Вибір” та Посольства України в Польщі.

Під час польського туру фільм “Невидимий батальйон” вже показано у Кракові та Варшаві, а також плануються покази у Гданську та Вроцлаві.