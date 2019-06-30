Болгарія шукає інвесторів для АЕС, "замороженої" через припинення співпраці з Росією

«Проведений аналіз експертів свідчить про те, що найпростішим, дешевим і ефективним способом довгострокового забезпечення базисною енергією залишається взаємодія та безпосередня участь у будівництві АЕС «Белене» в Болгарії», - зазначив Ангушев.

Віцепрем'єр зазначив, що необхідність участі в будівництві АЕС в Болгарії продиктована дефіцитом енергоносіїв, включаючи вугілля, газ та інші види палива в самій Північній Македонії.

При цьому, Ангушев підкреслив, що в Болгарії ще не підготовлені остаточні варіанти пропозицій для іноземних інвесторів, тому передчасно говорити, про яку саме конкретну участь Північної Македонії в будівництво АЕС «Белене» можна буде домовитися з болгарською стороною.

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У даний час Болгарія готує пропозиції для іноземних інвесторів, готових вкладати свої кошти в будівництво АЕС «Белене», будівництво якої було припинено кілька років тому. Відомо також, що після відмови болгарської сторони від подальшої участі Росії в будівництві АЕС Болгарія заплатила РФ штрафні санкції в розмірі понад €600 млн.