Естонії варто було б вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень - глава МВС
Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє Postimees.
"Західній Європі потрібно дати потужний сигнал, що державно-правовий нігілізм неприйнятний. Естонія має припинити свою участь у ПАРЄ, співпрацювати з країнами Східної Європи, які одноголосно або в більшості голосували проти повернення російської делегації", - вважає він.
За словами Хельме, таке рішення, прийняте стосовно країни, яка вчинила військовий напад на дві держави-члени Європейської ради, показало, якою буде реакція європейських інститутів на можливу військову агресію щодо країн Балтії. "Буде осуд і символічне покарання, яке скасують після закінчення п'яти років, щоб зберегти діалог з агресором", - переконаний естонський політик.
Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії в Асамблею.
Цього самого дня російські депутати з'явилися в ПАРЄ і були присутні на засіданні. Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.
26 червня Асамблея ратифікувала повноваження російської делегації.
Делегації України, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини заявили про початок консультацій з національними парламентами й урядами про спільні дії у відповідь на безумовне підтвердження повноважень і повернення всіх прав в Асамблеї російській делегації.