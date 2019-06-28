Естонії варто було б вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень - глава МВС

Естонії варто було б припинити членство в Парламентській асамблеї Ради Європи після того, як повноваження російської делегації були повністю відновлені.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Естонії Март Хельме, повідомляє Postimees.

"Західній Європі потрібно дати потужний сигнал, що державно-правовий нігілізм неприйнятний. Естонія має припинити свою участь у ПАРЄ, співпрацювати з країнами Східної Європи, які одноголосно або в більшості голосували проти повернення російської делегації", - вважає він.

За словами Хельме, таке рішення, прийняте стосовно країни, яка вчинила військовий напад на дві держави-члени Європейської ради, показало, якою буде реакція європейських інститутів на можливу військову агресію щодо країн Балтії. "Буде осуд і символічне покарання, яке скасують після закінчення п'яти років, щоб зберегти діалог з агресором", - переконаний естонський політик.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії в Асамблею.

Цього самого дня російські депутати з'явилися в ПАРЄ і були присутні на засіданні. Українська делегація на знак протесту припинила роботу в літній сесії, за винятком розгляду повноважень російської делегації.

26 червня Асамблея ратифікувала повноваження російської делегації.

Делегації України, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини заявили про початок консультацій з національними парламентами й урядами про спільні дії у відповідь на безумовне підтвердження повноважень і повернення всіх прав в Асамблеї російській делегації.