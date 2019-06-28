Ситуація з ПАРЄ показала, що ми любимо Європу, якої вже немає – посол Щерба

Ситуація з безумовним поновленням прав російської делегації в ПАРЄ продемонструвала, що українці хочуть інтегруватися в Європу, яка вже не хоче бути прапороносцем добрих ідей для всього світу.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Давайте чесно: ситуація з ПАРЄ показала, що ми любимо Європу, якої насправді вже нема. І коли ми кажемо, що хочемо інтегруватися в ЄС, то маємо на увазі, що хочемо інтегруватися в ЄС кінця 1990-х та початку 2000-х, коли ідея інтеграції нових членів зі Сходу Європи захопила уми. Себто в ЄС, якого теж уже нема", - зазначив дипломат.

На його переконання, сьогоднішня Європа не знає, що буде з нею завтра, і хоче "все що завгодно, але не бути прапороносцем добрих ідей для світу".

"Вона (Європа - ред.) хоче мати ці добрі ідеї для себе, а світ нехай вирішує як собі хоче. І так, для багатьох із цих європейців українська свобода майже така ж марудна проблема, як і для Росії. Бо кордон «добрих ідей» завершується для них на Польщі. Ми стоїмо як проблема між світом свободи та світом несвободи, які хочуть знову дружити, потискати одне одному руки й головне – торгувати, отримувати вигоду", - заявив Щерба.

З іншого боку, він наголосив, що європейська ідея – це ідея свободи та поваги до людини як фундаментальної цінності. "За цю ідею тисячі українців заплатили кров'ю – і ми від неї не відступимося, що б там не вирішували у ПАРЄ", - підкреслив посол.

Дипломат переконаний, що тепер Україна має стати державою, заснованою на цих цінностях.

"Європейська інтеграція – це не інтеграція в добробут. Це інтеграція в цінності, на яких виростає добробут. Себто – у верховенство права, свободу слова, відповідальність держави перед громадянином і громадянина перед державою, толерантність, повагу до інших народів та націй", - заявив він.

На переконання посла, багато з європейців не вірять в Україну, не бачать в українцях "своїх".

"Ніхто не має права їм в цьому дорікати. По-перше, за ці майже три десятиріччя незалежності ми самі зробили багато, аби зіпсувати свою репутацію. По-друге, ми часто самі собі не віримо і самі в себе не віримо. А по-третє, ми й справді трошки інша Європа. В Польщі, Чехії, Естонії свобода проросла на підготовленому сторіччями ґрунті. У нас вона пробилася крізь асфальт. І це насправді, як на мене, найбільший аргумент для європейців, аби триматися за нас. Як каже професор Тімоті Снайдер, "Україна потрібна Європі, тільки Європа цього ще як слід не зрозуміла", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні.