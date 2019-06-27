Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували — МЗС Польщі

“Я хотів би помилятися, але ми спостерігаємо за діями Росії упродовж останніх 10-15 років і знаємо, що немає достатньо свідчень ефективності таких методів щодо Росії”, - наголосив Шинковський вел Сеньк.

Як він нагадав, члени польської делегації в ПАРЄ констатували: нічого не змінилося щодо порушення міжнародного права Росією у Криму, що було основною причиною призупинення участі РФ у ПАРЄ.

“Оскільки нічого не змінилося, то й скасування санкцій не мало бути”, - наголосив заступник глави МЗС РП.

На його переконання, сподівання на те, що поновлення права голосу Росії в ПАРЄ приведе до завершення її агресії в Україні й що Росія поверне Крим Україні, є безпідставними.

Водночас, член польської делегації в ПАРЄ Влодзімєж Бернацький у коментарі РАР зазначив, що делегації Польщі та ряду інших країн, які на знак протесту проти повернення права голосу Росії залишили Страсбург, таким чином дають собі і Раді Європи час до жовтня на проведення консультацій і аналізу ситуації.

“Це час до найближчої сесії, коли ми представимо нашу можливу програму дій”, - заявив Бернацький.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегації семи країн-членів ПАРЄ: України, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини - заявили про початок консультацій із національними парламентами та урядами щодо спільних дій у відповідь на безумовне підтвердження повноважень та повернення усіх прав в Асамблеї російській делегації.