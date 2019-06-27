Рада Європи зрадила свою душу – швейцарське радіо

Рада Європи зрадила свою душу з прийняттям резолюції про безумовне повернення Росії до ПАРЄ.

Про це йдеться у статті на сайті швейцарського суспільного радіо SRF.

"У Ради Європи був вибір з двох бід: або зрадити свою душу, або ризикнути своїм існуванням. Парламентська асамблея, після жорстких, подекуди озлоблених дебатів, з 118 проти 62 голосів прийняла рішення на користь першого варіанту – так само, як і місяць тому Рада міністрів. Це означає: Росія отримала назад право голосу, не бувши зобов’язаною взагалі піти на якісь поступки у питанні Криму чи конфлікту на Сході України", - переконаний кореспондент SRF Фредді Гштайгер.

Автор вказує на те, що "прогнулася саме та організація, яка є символом політичної принципіальності, демократії та верховенства права".

"Дипломатія з позиції сили Кремля проти відносно слабкої міжнародної організації принесла йому успіх по повній програмі. Натомість Рада Європи виходить з цього протистояння з помітними втратами", - додає автор.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає повернення Росії до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Цього ж дня російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї на знак протесту на присутність російської делегації призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.