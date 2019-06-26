Сьогодні ПАРЄ розгляне оскарження повноважень російської делегації

У середу Парламентська асамблея Ради Європи розгляне оскарження повноважень російської делегації.

Оскарження розглядається одразу за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України та Грузії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

Голова делегації України у Парламентській асамблеї Володимир Ар'єв порушив оскарження за процедурними підставами. Він наголосив, що повноваження російських парламентаріїв є сумнівними, адже вони обиралися у тому числі з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.

Оскарження за змістовними підставами порушила представник делегації Грузії Ніно Гогуадзе. Вона наголосила, що Росія продовжує постійно не дотримуватися своїх зобов’язань.

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Відповідну доповідь із висновками комітетів ПАРЄ з питань моніторингу і регламенту Асамблея розгляне у другій половині дня середи.

До моменту ратифікації (або ні) повноважень члени російської делегації тимчасово зберігатимуть усі права, за виключенням голосування за свої повноваження.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ прийняла резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї.

У цей же день депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду повноважень російської делегації.

Резолюція передбачає внесення змін до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляла своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права та продовження агресії проти України.