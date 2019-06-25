Польський закон порушив принцип незалежності суду

Рішення Європейського суду, який визнав польський «Закон про Верховний суд» таким, що суперечить законодавству ЄС, є кроком до захисту принципу незалежності судової влади.

Таку заяву оприлюднила Єврокомісія.

Вона прокоментувала вердикт Європейського суду, який визнав, що положення польського закону про зниження віку виходу у відставку для суддів Верховного суду порушують принципи незамінності суддів, а отже незалежності суду.

«Це важливе рішення на підтримку незалежності судової влади в Польщі та за її межами. Це також необхідне роз’яснення щодо принципів незамінності та незалежності суддів, які є важливим елементом ефективного судового захисту в Європейському Союзі. Судове рішення також показує, що, хоча організація правосуддя є національною компетенцією країн-членів, реалізація такої компетенції країнами-членами має відповідати їхнім зобов’язанням відповідно до законів ЄС. Будь-який національний суд є також європейським судом. Країни-члени зобов’язані забезпечити ефективний судовий захист для осіб у правовому полі, яке охоплює законодавство ЄС», - йдеться у документі.

Єврокомісія заявила, що «уважно вивчить» це судове рішення та врахує його при розробці майбутньої Комунікації (законодавчого акту ЄС) щодо верховенства права.

При цьому Єврокомісія висловила готовність підтримати уряд Польщі у виконанні цього рішення та продовжити обговорення всіх принципових проблем, що стосуються застосування верховенства права у цій країні.

«Верховенство права є основоположною опорою нашого Союзу... Тож Європейська Комісія буде робити все від неї залежне, щоб підтримувати його», - наголошується у заяві.