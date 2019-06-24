У ЄС не може бути споживачів “першого” або “другого” ґатунку – Єврокомісія

Одним із пріоритетів Єврокомісії під керівництвом Жан-Клод Юнкера від початку було забезпечення громадянам ЄС рівного доступу до якісних товарів, уникнення будь-якої дискримінації у цьому сенсі.

Про це під час брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Міна Андреєва, коментуючи результати дослідження щодо якості продуктів харчування на європейському ринку, яке було проведено за ініціативою Європейської Комісії, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Одним з пріоритетів Президента Єврокомісії Юнкера завжди було подолати будь-який розподіл між «заходом» та «сходом», якщо взагалі були такі ознаки. Ще у посланні щодо стану ЄС у 2017 році Президент Юнкер зазначав, що не може бути будь-яких споживачів або громадян “другого ґатунку” на європейському спільному ринку. Тож ми звернулися до національних урядів із роз’ясненням, як вони можуть використовувати Директиву ЄС щодо порушень правил торгівлі, якщо вони вважають, що була допущена якась дискримінація у цьому сенсі з боку постачальників продуктів”, - зазначила речник ЄС.

За її словами, однією з цілей дослідження було з’ясувати, наскільки повно національні служби із захисту споживачів в країнах Євросоюзу використовують наявні загальноєвропейські інструменти для виконання власних функцій. Як підкреслила Андреєва, Єврокомісія продовжуватиме уважний моніторинг якості продуктів, що потрапляють на європейський ринок.

Дослідження, з повним текстом якого можна ознайомитися на сайті Європейської Комісії, охопило 1400 різновидів харчових продуктів у 19 європейських країнах. При цьому, з’ясувалося, що принаймні частина з продуктів, які мають однакове ринкове маркування, мають різний за складом вміст. Дослідження виявило таку різницю у 9% харчових товарів. 22% відсотки з таких “відмінних” за складом продуктів мали навіть ідентичну товарну упаковку.

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Дослідження не виявило якихось сталих географічних ліній розподілу у вмісті або якості таких продуктів. Разом з цим, на основі методології, яка була відпрацьована під час такого дослідження, національні органи із захисту прав споживачів зможуть проводити розслідування кожного з таких випадків, щоб усунути порушення.