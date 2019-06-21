Молдова виявила порушення в маркуванні соків з України

Національне агентство з питань безпечності харчових продуктів Республіки Молдова виявило порушення щодо маркування та застосування заборонених до використання інгредієнтів у соках, що експортуються з України.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

“Національне агентство з питань безпечності харчових продуктів Республіки Молдова проінформувало Держпродспоживслужбу про виявлення порушень українськими виробниками-експортерами соку та аналогічних продуктів вимог нормативних актів Республіки Молдова, які регулюють питання ввозу та розповсюдження на ринку харчових продуктів в частині маркування. Було порушено норми Закону Республіки Молдова від 15.12.2017 року № 279 «Про інформування споживачів про харчові продукти» та Постанови Уряду Республіки Молдова від 06.12.2011 року № 1111 «Про затвердження Технічного регламенту «Соки і деякі подібні продукти, призначені для споживання людиною» в частині маркування продукції та застосування інгредієнтів, використання яких заборонено законодавством Республіки Молдова”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компетентний орган Республіки Молдова повідомив про можливість застосування обмежень до українських виробників соків та аналогічних продуктів у разі виявлення повторних порушень. Із цієї причини Національне агентство з питань безпечності харчових продуктів Республіки Молдова ініціює проведення спільних перевірок компетентними органами обох країн українських виробників соків та аналогічних продуктів, що експортують продукцію до Молдови.

Наголошується, що з вимогами нормативно-правових актів можна ознайомитись за посиланнями на сайті Держспоживслужби.