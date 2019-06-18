НБУ скасовує вимогу для бізнесу про обов'язковий продаж валюти

Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень із 20 червня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"З метою подальшого спрощення ведення бізнесу в Україні Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень", - ідеться в повідомленні.

Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на його розподільчі рахунки впродовж 19 липня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу, уточнив регулятор.

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Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку №78 від 18 червня 2019 року "Про внесення зміни до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті".

У НБУ переконані, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності.

"За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти", - стверджує регулятор.

У НБУ нагадали, що цьогоріч Національний банк скасував або пом’якшив вже понад 30 валютних обмежень. Відміна обов’язкового продажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного однією із стратегічних цілей Національного банку.