ООН скоротила продовольчу допомогу Ємену

Всесвітня продовольча програма ООН призупинила надання гуманітарної допомоги деяким регіонам Ємену, підконтрольним хуситам.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

За його словами, це пов'язано з тим, що довгий час продовольча допомога не доходить до нужденних у Ємені, бо її перехоплюють хусити. Тепер вона буде надаватися тільки мешканцям столиці країни - Сани, охоплюючи 850 тисяч осіб.

Читайте також: У єменському місті за 4 роки війни загинули понад 2700 осіб

Як відомо, в Ємені з 2014 року триває збройний конфлікт, у якому, з одного боку, беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" (хусити) і прихильники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.