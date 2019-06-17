У єменському місті за 4 роки війни загинули понад 2700 осіб

Унаслідок обстрілів з боку хуситів, за даними уряду Ємену, за чотири роки загинули 2702 мешканці міста Таїз на південному заході країни.

Про це інформує Анадолу.

"Офіційні структури повідомляють про безперервні обстріли міста, підконтрольного урядовим військам", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за інформацією урядового Бюро з прав людини Ємену, з березня 2015 року в Таїзі, який є стратегічно важливим містом, зафіксовано 30 494 правопорушень, що призвело до загибелі тисяч людей, у тому числі жінок і дітей. Число поранених перевищує 13 тисяч.

Ще 705 осіб були схоплені й відвезені повстанцями в невідомому напрямку, 5 955 містян насильно виселені зі своїх будинків.

Як відомо, в Ємені з 2014 року точиться збройний конфлікт, у якому з одного боку беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" (хусити) і прихильники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.