У єменському місті за 4 роки війни загинули понад 2700 осіб
Про це інформує Анадолу.
"Офіційні структури повідомляють про безперервні обстріли міста, підконтрольного урядовим військам", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що за інформацією урядового Бюро з прав людини Ємену, з березня 2015 року в Таїзі, який є стратегічно важливим містом, зафіксовано 30 494 правопорушень, що призвело до загибелі тисяч людей, у тому числі жінок і дітей. Число поранених перевищує 13 тисяч.
Ще 705 осіб були схоплені й відвезені повстанцями в невідомому напрямку, 5 955 містян насильно виселені зі своїх будинків.
Як відомо, в Ємені з 2014 року точиться збройний конфлікт, у якому з одного боку беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" (хусити) і прихильники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президентові Абдураббу Мансуру Хаді.