Путін заперечує всі докази у справі MH17

Володимир Путін стверджує, що у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу МН17 немає ніяких доказів вини Росії.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після закінчення «Прямої лінії», що транслювалася російськими ЗМІ.

«Те, що ми бачили і представлено як докази вини Росії, - нас абсолютно не влаштовує, ми вважаємо, що там немає ніяких доказів», - сказав Путін, відповідаючи на запитання закордонного журналіста, чи не час Росії визнати відповідальність за збиття Boeing.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко - українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубінський - полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ВДС, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд у цій справі - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.

Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію притягнути до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17 на Донбасі.