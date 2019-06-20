Путін заперечує всі докази у справі MH17
Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після закінчення «Прямої лінії», що транслювалася російськими ЗМІ.
«Те, що ми бачили і представлено як докази вини Росії, - нас абсолютно не влаштовує, ми вважаємо, що там немає ніяких доказів», - сказав Путін, відповідаючи на запитання закордонного журналіста, чи не час Росії визнати відповідальність за збиття Boeing.
Як повідомляв Укрінформ, 19 червня в Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко - українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубінський - полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ВДС, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.
Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд у цій справі - 9 березня 2020 року.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій в Курську.
У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.
Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію притягнути до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17 на Донбасі.