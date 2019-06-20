Катастрофа МН17: прем'єр Малайзії не побачив доказів провини РФ у висновках слідства

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад назвав “політично вмотивованими” останні висновки міжнародної слідчої групи щодо причетності Росії до катастрофи МН17.

Про це повідомляє Malay Mail.

“Ми дуже незадоволені, тому що від самого початку це (розслідування щодо збитого MH17 — ред. ) було політичним питанням, а саме, як звинуватити Росію в злочині”, - стверджує він.

За словами Мохамада, він хоче бачити докази провини Росії, а нині “немає таких доказів, а ходять тільки чутки”.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд у цій справ, - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію притягнути до відповідальності винних у збитті літака рейсу MH17 на Донбасі.

Фото: https://zeenews.india.com