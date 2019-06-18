Авіапатруль НАТО за тиждень шість разів супроводжував російські літаки РФ над Балтикою

Авіапатруль НАТО за тиждень шість разів супроводжував російські літаки РФ над Балтикою

Укрінформ
Винищувачі, які здійснюють місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря для супроводу російських військових літаків, які летіли над Балтикою.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«10-16 червня винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії шість разів ідентифікували і супроводжували військові літаки Російської Федерації (РФ) в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

Винищувачі НАТО супроводжували винищувачі Су-24, Су-35, транспортники Ан-24 і Ан-26, літак-розвідник Іл-20, які летіли між материковою частиною Росії і Калінінградською областю. Одні літаки летіли з увімкненими транспондерами, з планами польотів, підтримували зв'язок з Регіональним центром керування польотами, інші летіли з вимкненими транспондерами, без планів польотів і не підтримували зв'язок з центром керування польотами.

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Авіапатруль НАТО в країнах Балтії базується на військових базах, розташований у Литві та Естонії.

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