Авіапатруль НАТО за тиждень шість разів супроводжував російські літаки РФ над Балтикою

Винищувачі, які здійснюють місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, минулого тижня шість разів піднімалися в повітря для супроводу російських військових літаків, які летіли над Балтикою.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Литви.

«10-16 червня винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії шість разів ідентифікували і супроводжували військові літаки Російської Федерації (РФ) в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться у повідомленні.

Винищувачі НАТО супроводжували винищувачі Су-24, Су-35, транспортники Ан-24 і Ан-26, літак-розвідник Іл-20, які летіли між материковою частиною Росії і Калінінградською областю. Одні літаки летіли з увімкненими транспондерами, з планами польотів, підтримували зв'язок з Регіональним центром керування польотами, інші летіли з вимкненими транспондерами, без планів польотів і не підтримували зв'язок з центром керування польотами.

Авіапатруль НАТО в країнах Балтії базується на військових базах, розташований у Литві та Естонії.