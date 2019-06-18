Винищувачі РФ перехопили американські B-52 над Балтикою та Чорним морем

Як зазначається, три літаки - 60-0009/"HODOR 51″, 61-0038/"HODOR52″, 61-0005/"HODOR53″ - перетнули Атлантичний океан двома рейсами. HODOR 51-52 досягли Британії першими, за ними майже через півгодини прилетів HODOR 53.

Перші два літаки попрямували у напрямку Румунії до Чорного моря, другий – до Балтійського моря.

“Ми не знаємо, куди полетів HODOR 53, але абсолютно точно він був перехоплений у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем (найімовірніше, неподалік від Калінінградської області, де базуються Су-27...) перед тим, як повернутися на свою базу в CONUS (континентальна частина США)”, - йдеться у повідомленні.

Те саме сталося і з HODOR 51-52 над Чорним морем – їх перехопили російські винищувачі, підняті з бази в окупованому Криму.

Видання підкреслює, що це вже не перший випадок коли російські літаки перехоплюють американські, однак саме B-52, які виконують операції над Балтійським і Чорним морями, перехоплюються російськими винищувачами нечасто.

Ілюстрації: twitter.com/wipljw